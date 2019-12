Er komt een tweede seizoen van de Star Wars-serie The Mandalorian, meldt maker Jon Favreau zaterdag op Twitter. De nieuwe afleveringen zullen in de herfst van 2020 te zien zijn.

The Mandalorian speelt zich af in het tijdperk tussen de Star Wars-films Return of the Jedi en The Force Awakens. De serie volgt de avonturen van premiejager Mando (Pedro Pascal), die in de verste uithoeken van sterrenstelsel ingehuurd wordt voor een gevaarlijke opdracht.

Het eerste seizoen van de serie ontving goede kritieken. Vooral de populairiteit van het personage The Child, dat door fans Baby Yoda genoemd wordt, steeg naar ongekende hoogten.

The Mandalorian is de eerste Star Wars-serie die op de nieuwe streamingdienst Disney+ te zien is. Twee andere series die op de filmreeks gebaseerd zijn, zijn op dit moment in de maak. Het zou gaan om een Cassian Andor-serie waarin acteur Diego Luna opnieuw in zijn rol uit Star Wars-film Rogue One te zien is en een Obi-Wan Kenobi-serie met Ewan McGregror wederom in de titelrol.