Heb je geen idee wat te kijken op vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talentenjacht - The Voice of Holland

20.30 – 22.30 uur op RTL 4

Na zeven afleveringen vol blind auditions is het tijd voor de battles. Wie zijn goed genoeg om door te gaan naar de knockouts?

Quiz - Max Pubquiz

22.45 – 23.30 uur op NPO1

In de kroeg van Sybrand Niessen gaan de winnaars van de afgelopen vijf afleveringen de strijd met elkaar aan. De prijs is de MAX PubQuiz-bokaal.

Dramaserie - The Name of The Rose

22.05 – 22.55 uur op Één

De klassieker The Name of the Rose is al bijna veertig jaar oud. In deze achtdelige adaptie speelt John Torturo de rol van de Britse monnik Willliam van Bakserville, die in de 14e eeuw naar een benedictijner abdij in Italië wordt gestuurd. Maar daar worden zeven misdaden gepleegd…

Film - The Grand Budapest Hotel

21.00 – 22.40 uur op Canvas

In het prestigieuze Grand Budapest Hotel raken conciërge Gustave (Ralph Fiennes) en de jonge piccolo Zero (Tony Revolori) verstrikt in de strijd om haar nalatenschap.

Film - Surviving Christmas

20.30 – 22.30 uur op Spike

De rijke Drew Latham (Ben Affleck) wordt gedumpt door zijn vriendin en dat betekent dat hij alleen is met kerst. Op advies van zijn therapeut gaat hij naar zijn ouderlijk huis, waar inmiddels een ander gezin woont. Voor een grote som geld koopt hij de familie om zodat hij met kerst toch niet alleen is.

