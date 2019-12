De Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) heeft de Zuid-Koreaanse productie Parasite tot de beste film van 2019 uitgeroepen.

De thriller, die eerder dit jaar de Gouden Palm won en drie Golden Globe-nominaties kreeg, gaat over een armoedig gezin dat het huishouden van een rijk gezin overneemt. In recensies prezen critici de maatschappijkritische blik van regisseur Bong Joon Ho, die eerder films als Snowpiercer en Okja maakte.

In de top drie van de KNF staan verder Joker en Sorry We Missed You. De lijst met de beste Nederlandse film wordt aangevoerd door de achtervolgingsthriller Bumperkleef, gevolgd door de jeugdfilms Mijn bijzonder rare week met Tess en Kapsalon Romy.

De KNF brengt sinds 2004 een lijst met de beste films uit. In voorgaande edities werden onder meer Finding Nemo, Amour en Call Me By Your Name uitgeroepen als favoriet. Dit jaar brachten in totaal 81 journalisten een stem uit.