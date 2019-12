Cats draait vanaf donderdag in de bioscoop en recensenten laten geen spaan heel van de musicalverfilming, die ruim 95 miljoen dollar kostte (85 miljoen). Een overzicht van de verschenen recensies.

NRC - 1 ster

"Dat Cats een aaneenschakeling is van liedjes (in de film 23 in totaal) en nauwelijks plot heeft, is bekend. Maar toch: waar gaat dit in godsnaam over? Dat hoeft geen bezwaar te zijn als de zang en dans maar memorabel zijn.

Helaas. De bombastische muzikale arrangementen met veel synthesizers doen nogal gedateerd aan en (te) weinig liedjes zijn sprankelend geënsceneerd. De choreografie van Andy Blankenbuehler, zeer succesvol met Broadwaymusical Hamilton, wordt door regisseur Tom Hooper kapot gemonteerd.

Zelfs megahit Memory, een melancholiek lied over de gloriedagen van de door de andere katten uitgekotste poes Grizabella, valt tegen. Die wordt in de film gezongen door Jennifer Hudson met constant snot uit haar neus en betraande ogen. Sentiment op sentiment, en dan ook nog eens larmoyant vertolkt. Het is te veel, maar als zodanig de perfecte metafoor voor deze kitscherige, in schreeuwerige kleuren badende film. Een unieke ervaring, dat wel."

Lees hier de volledige recensie

De Telegraaf - 1 ster

"De grootste ramp van de film vormt de digitale transformatie van de acteurs tot halfbakken katten en poezen. Hun krullende staarten en beweeglijke oortjes lijken een compleet eigen leven te leiden. Bovendien ogen de spelers in hun strakke computervachtjes naakter dan naakt. In combinatie met hun gekronkel krijgen sommige scènes daardoor een bizarre seksuele lading, die in het geval van Rebel Wilson zelfs neigt naar poezenporno.

Hoopers onrustige cameravoering leidt eveneens af. Net als de theatrale decors, waarvan de verhoudingen geen moment lijken te kloppen. Met zoveel verkeerde keuzes helpen zelfs een topcast en muzikale klassiekers als Memories niet meer.

De tragiek is dat de makers zich al maanden geleden gerealiseerd moeten hebben dat zij op de Titanic zaten, zonder dat die vervloekte ijsberg waar zij op af stevenden nog te ontwijken viel. Kijken naar Cats voelt dan ook vooral als ramptoerisme. De kater komt later."

Lees hier de volledige recensie

222 Jason Derulo over Cats-film: 'Onderbroekfoto hielp mogelijk bij promotie'

De Volkskrant - 1 ster

"Wat een rotkerst voor de nieuwkomers die hier hun carrière zien verpulveren en voor de gevestigde namen bij wie de kijker ineenkrimpt uit plaatsvervangende schaamte. Ze hadden natuurlijk geen idee hoe het eindresultaat eruit ging zien, voordat alles door een computer werd getrokken.

Vandaar waarschijnlijk dat de een alles bloedserieus neemt (Jennifer Hudson) en de ander met een knipoog speelt (McKellen). En dan die arme regisseur Tom Hooper (The King’s Speech). Wat moet het verschrikkelijk zijn als wat je bedacht had – realistisch bewegende kattenoortjes en staarten! – er griezelig blijkt uit te zien. Het lijkt alsof niemand de visuele consequenties van dit concept heeft doordacht. De verhoudingen van de decors kloppen niet (een plein is te klein, een wc te groot) en het ene moment lopen katten als ballerina’s, het volgende bewegen ze op handen en voeten, de billen omhoog.

Al je mededogen verdampt overigens tijdens een shot van de harige mannentenen van Mr. Mistoffelees.

Na vernietigende recensies komt er binnenkort een digitaal verbeterde versie in de bioscoop, heeft Hooper verzekerd. Dat zal niet veel helpen: Cats zal de geschiedenis ingaan als de film die bewijst dat computertechnieken een slecht basisconcept niet op magische wijze kunnen oplossen."

Lees hier de volledige recensie

AD - 2 sterren

"Het gemis van een duidelijk plot - het verhaal is niet meer dan een talentenjacht voor straatkatten die een langer leven willen - nekt zich op den duur. De als katten verklede acteurs zien er soms afstotelijk en potsierlijk uit, en zorgen amper voor empathie bij de kijker.

Door de niet bepaald stemvaste Judi Dench de opperkat Deuteronomy (die in de theaterversie een kater was) te laten vertolken namen de makers een risico. Zij moet de kar trekken, maar zelfs deze kanjer slaagt er niet in. Ook al zijn de visuele elementen zeker vindingrijk, het is niet voldoende om het slappe verhaaltje indrukwekkender te maken."

Lees hier de volledige recensie