Gal Gadot wil een boek verfilmen dat van de leeslijst op Israëlische scholen is gehaald. Het boek met de titel Borderlife gaat over de liefde tussen een Israëlische vrouw en een Palestijnse man die in de gevangenis zit.

Toenmalig minister van onderwijs Naftali Bennett schrapte het boek eind 2015, een jaar na de uitgave, van de leeslijsten op Israëlische scholen. Volgens Bennett zou het boek een eenzijdig, sadistisch beeld van Israëlische soldaten neerzetten.

"Mensen mogen in hun vrije tijd lezen wat ze willen, maar op school moeten we prioriteiten stellen", zei Bennett destijds volgens The Guardian. Zijn besluit zorgde voor een stijging in de verkoop van het boek.

De Israëlische Wonderwoman-actrice wil de film samen met haar man in samenwerking met Keshet International co-produceren, schrijft Variety. Of Gadot ook een rol krijgt in de nog te maken film is nog niet duidelijk.

Op dit moment is de 34-jarige Gadot bezig met de opnames van de films Death on the Nile en Red Notice.