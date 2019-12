Kevin Spacey pleit in een op kerstavond verschenen video voor 'meer goedheid in de wereld'. De acteur doet dit in de rol van Frank Underwood, het hoofdpersonage uit de serie House of Cards.

"Terwijl we het jaar 2020 in wandelen, breng ik mijn stem uit op meer goedheid in deze wereld. Ah, ik weet wat u nu denkt: 'Is deze man serieus?' Ik ben bloedserieus. En het is niet zo moeilijk, gelooft u mij maar."

Spacey wordt door meerdere personen beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Hierdoor raakte hij zijn rol in de populaire Netflix-serie kwijt.

Op 26-jarige leeftijd Zou Spacey de destijds 14-jarige Anthony Rapp belaagd hebben. De acteur bood daar in 2017 zijn verontschuldigingen voor aan. Een aantal andere aanklachten is inmiddels echter teruggetrokken.

In zijn kerstboodschap schijnt hij de beschuldigingen aan zijn adres aan te halen: "De volgende keer als iemand iets doet wat u niet zint, kunt u natuurlijk weer tot de aanval overgaan. Maar u kunt het vuren ook staken en iets onverwachts doen: U krijgt meer voor elkaar, door vriendelijk te zijn (You can kill them with kindness)."

'Jij vertrouwde mij'

In de video die vorig jaar verscheen, zei Spacey (wederom in de rol van Frank Underwood) dat "ze hebben geprobeerd ons te scheiden. Maar wat wij hebben is te sterk, te machtig. Ik vertelde je mijn diepste, duisterste geheimen. En jij vertrouwde mij, ook al wist je dat je het niet moest doen."

Spacey leek destijds te hopen terug te kunnen keren in de serie. Underwood beklemtoonde namelijk dat "we nog niet klaar zijn, wat iedereen ook zegt. En ik weet dat je mij terug wil. Natuurlijk geloofde iedereen alles, dat ik alles zou bekennen waarvan men zei dat het waar was. Maar zou dat niet te eenvoudig zijn? Zo simpel is het nooit, niet in het leven en niet in de politiek. Jij zou toch niet tot een oordeel komen zonder feiten? Jij bent toch wel slimmer dan dat?"

Netflix besloot echter de serie zonder Spacey af te ronden.