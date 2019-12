Star Wars-regisseur J.J. Abrams heeft met The Rise of Skywalker de laatste film in de bestaande Star Wars-saga gemaakt en weet als geen ander hoe betrokken de fans zijn. Hoewel de regisseur de woorden van de fans serieus neemt, weet hij ook dat hij op zijn eigen gevoel moet afgaan.

"Feit blijft dat je niet iedereen gelukkig kan maken. De meningen lopen zo sterk uit elkaar dat als ik goed luister naar de één, de ander weer diep ongelukkig is. Dus het beste wat ik kan doen is kijken naar hoe het verhaal hiervoor is verteld en daar een logisch einde bij bedenken", aldus de 53-jarige regisseur in gesprek met NU.nl.

Abrams maakte in 2015 al eens The Force Awakens en zou eigenlijk het laatste deel van de saga niet maken, maar toen regisseur Colin Trevorrow (Jurassic World) afzag van het project, werd Abrams teruggevraagd.

Abrams: "Er zijn altijd mensen die zullen vinden dat ik te weinig heb veranderd, maar ook mensen die vinden dat ik juist te veel heb veranderd. Ik hoop dat ik mensen blij maak, maar ik kan niet de film maken met dat in mijn achterhoofd. Want je weet dat de meningen zo van elkaar verschillen dat er altijd wel iemand teleurgesteld is."

Hoewel dit het einde van de Saga is, zet Disney volop in op de franchise. CEO Bob Iger kondigde al eerder aan dat er voorlopig geen nieuwe films zullen volgen, maar via de streamingdienst Disney+ verscheen al The Mandalorian en Disney opende in de twee Amerikaanse themaparken een heel Star Wars-land inclusief attracties. Ook wordt gewerkt aan een serie rondom het personage Obi-Wan Kenobi met Ewan McGregor in de hoofdrol.

Of Abrams zelf zal terugkeren bij de franchise weet hij nog niet. "Ik zeg nu nee, maar dat heb ik eerder ook al eens gedaan en nu ben ik er toch ook weer."