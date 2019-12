Brooke Shields zet haar aanklacht tegen cosmeticabedrijf Charlotte Tilbury niet door. In mei klaagde de actrice het bedrijf aan omdat dat haar naam onterecht zou hebben gebruikt voor het aanprijzen van wenkbrauwpotloden maar stapt hier vanaf, meldt FOX News Los Angeles dinsdag.

De rechtbankdocumenten zijn pas maandag onthuld maar stammen al van 11 december. Het is niet bekend of de actrice een schikking heeft getroffen met het cosmeticabedrijf. Hetzelfde geldt voor de reden achter het laten vallen van haar rechtszaak.

In mei claimde de 54-jarige Shields dat het bedrijf zonder haar medeweten haar naam onrechtmatig gebruikt zou hebben om wenkbrauwpotloden aan te prijzen. De Amerikaanse meende dat haar wenkbrauwen al jaren haar handelsmerk zijn en dat het daarom raar is dat een bedrijf een wenkbrauwpotlood zonder haar medeweten de naam 'Brooke S' geeft.

Shields eiste in mei een schadevergoeding. Of er een bedrag aan de actrice is uitgekeerd is onbekend.