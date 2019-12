Regisseur en acteur Edward Norton moet in februari in de rechtbank een getuigenis afleggen over de brand die in maart 2018 ontstond op de set van de film Motherless Brooklyn. Dat meldt de New York Post maandag. Bij de brand kwam een brandweerman om het leven.

Tijdens de opnames voor de film in New York op 22 maart 2018 was er een explosie die het leven kostte aan brandweerman Michael Davidson. Zijn vrouw en enkele bewoners van het gebouw waar de opnames plaatsvonden spanden een zaak aan tegen productiemaatschappij Class 5, Inc. en de pandeigenaar.

Norton moet als getuige verschijnen op 20 februari. Class 5-advocaat Marvin Putman zegt dat de weduwe en bewoners Norton alleen maar oproepen om meer media-aandacht te genereren. Hij verklaart ook dat onderzoek uitwees dat de brand is veroorzaakt is door een kapotte rookgasafvoer van een boiler en dat de film op een andere verdieping werd opgenomen dan waar de brand begon.

"Dit is triest en misleidend maar Edward Norton zal gewoon getuigen"

"In plaats van de pandeigenaar of brandweerinspectiedienst op te roepen als degenen die echt iets over de oorzaak van deze brand kunnen zeggen, kiezen eisers ervoor om Edward Norton op te roepen. Dat is triest en misleidend maar Edward Norton zal gewoon getuigen in de hoop dat men zich daarna bezig gaat houden met de echte oorzaak van deze verschrikkelijke tragedie."

Elizabeth Eilender, advocaat van vier de eisers, reageerde als volgt: "Edward Norton was de regisseur, schrijver, producer en hoofdrolspeler van deze film en bovendien een ooggetuige. Wij denken dat hij uiterst relevante informatie kan verschaffen met betrekking tot de inrichting van de set, de gebruikte materialen en de uitrusting die hoort bij zo'n productie. Daarnaast kan hij ook verklaren over de gebeurtenissen tijdens die avond."

De advocaat van de vrouw van de overleden brandweerman wilde niet reageren op de uitlatingen van Putman.