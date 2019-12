John Williams leent zijn stem aan een donker personage in de animatiefilm Spionnengeheimen. "Als de jeugd meer donkere helden nodig heeft; let’s go! Maar ik wil vooral mensen met elkaar verbinden", zegt hij in gesprek met NU.nl.

De 50-jarige presentator en acteur erkent dat er steeds meer diversiteit ontstaat in de keuze voor personages in films en series.

"Het gaat misschien niet altijd zo snel als wij zouden willen, maar het is aan het veranderen. Ik ben nooit bezig geweest met het benoemen van kleur. We moeten vooral samenkomen. Het gaat erom dat we elkaar leren kennen en nieuwsgierig blijven."

Animatiefilms als Spionnengeheim versnellen volgens Williams het proces, maar liever haalt hij een ander voorbeeld uit de filmindustrie aan om zijn kijk op de wereld te verduidelijken: "Kijk naar de films waarin de wereld wordt aangevallen of bedreigd door aliens. Dat betekent dat ‘wij’ worden aangevallen door buitenaardse wezens. In zo’n situatie zijn wij één familie. Die aliens pakken niet alleen witte, donkere, gele of paarse mensen. Ze pakken óns."

'Wat ga je dan zeggen?'

Williams kruipt voor de film in de rol van Lance Sterling, 'de beste spion ter wereld', die na een experiment in een duif veranderd. In de Amerikaanse versie spreekt Sterling met de stem van Will Smith. Reden genoeg voor Williams om deze klus, ondanks zijn drukke schema, aan te nemen. "Als je hoort dat Will Smith de Amerikaanse versie inspreekt, wat ga je dan zeggen? Zoiets krijg je binnen afzienbare tijd niet zo snel aangeboden."

Tussen het inspreken door nam Williams drie programma op, 's avonds stond hij in theater met de voorstelling R&B Oldskool Hits. "We hebben het uitgaansgevoel van de jaren tachtig, negentig en begin 2000 teruggehaald met een band en zangers en zangeressen uit The X-Factor, The Voice en Idols. Ik vertel hoe het destijds voelde om voor een discotheek te moeten wachten tot je binnenkwam, hoe het was om iemand te versieren en hoe iedereen met iedereen danste. Daaromheen spelen we nummers van Blackstreet, Jodeci en soortgelijke artiesten. "

Het gevolg van Williams' bedrijvigheid was dat hij tijdens het inspreken zijn stem kwijtraakte. "Ik moest me verplaatsen in een man die in een duif verandert, vervolgens van een gebouw wordt gegooid en uiteindelijk hysterisch begint te schreeuwen, omdat hij niet weet hoe hij moet vliegen. Ik probeerde de energie van Smith vast te houden, maar verloor mijn stem. Dat was heel intensief. Het voelde achteraf alsof ik een wedstrijd had gevoetbald."