De Star Wars-film Rise of Skywalker heeft in het eerste weekend wereldwijd 374 miljoen euro opgebracht. Dat meldt persbureau Reuters zondag.

Distributeur Walt Disney Co liet ook weten dat het laatste deel van de langlopende Star Wars-filmreeks in Canada en de Verenigde Staten samen goed was voor een weekendopbrengst van om en nabij 159 miljoen euro.

De totale opbrengst van 374 miljoen euro brengt Rise of Skywalker een twaalfde plek op het lijstje van recordopbrengsten van films in openingsweekeinden wereldwijd.