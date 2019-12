De Star Wars-film The Rise of Skywalker heeft in het eerste weekend wereldwijd 374 miljoen dollar (ongeveer 338 miljoen euro) opgebracht. Dat zegt distributeur Walt Disney Co zondag.

Walt Disney Co liet ook weten dat het laatste deel van de langlopende Star Wars-filmreeks in Canada en de Verenigde Staten samen goed was voor een weekendopbrengst van om en nabij 159 miljoen euro.

De totale opbrengst van 338 miljoen euro brengt The Rise of Skywalker een twaalfde plek op het lijstje van recordopbrengsten van films in openingsweekeinden wereldwijd.

Het laatste deel van de nieuwe Star Wars-trilogie wist zijn voorgangers niet te evenaren. The Force Awakens haalde 467 miljoen euro op in het openingsweekend en The Last Jedi wist 406 miljoen binnen te halen.

Met The Rise of Skywalker sluit regisseur J.J. Abrams het verhaal af dat filmmaker George Lucas in 1977 startte met Star Wars: A New Hope. De filmreeks bestaat inmiddels uit negen delen en twee spin-offfilms, een animatiefilm en twee films over de 'Ewoks', een soort beertjes die voorkomen in de zesde film van de reeks.