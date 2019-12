Met deze week onder meer het langverwachte debuut van The Witcher, een lekker lompe lachfilm met Ryan Reynolds en de beste horrorfilm van vorig jaar!

Series

The Witcher: Seizoen 1

In deze duistere fantasyserie speelt Henry Cavill (Mission: Impossible - Fallout) een monsterjager met mysterieuze krachten. Hij belandt tegen wil en dank in een bloederige machtsstrijd om het continent. Lees hier wat je moet weten voordat je aan The Witcher begint!

Les Rivières Pourpres: Seizoen 1

Een afgelegen Frans dorpje wordt opgeschrikt door een gruwelijke moord. Het spoor leidt al snel naar een lokale universiteit. Meer spanning en sensatie vind je in ons overzicht van de beste misdaadseries op Netflix!

Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer

Wanneer een gruwelijke video verschijnt op internet waarin een man op sadistische wijze twee kittens doodt, wordt een online klopjacht geopend op de dader. Maar deze dierenbeul lijkt te kicken op de aandacht die zijn video’s krijgen en hij begint de grenzen steeds verder te verleggen...

Films

A Quiet Place

In deze uitstekende horrorfilm is de mensheid nagenoeg uitgeroeid door mysterieuze monsters die reageren op geluid. Een gezin op het Amerikaanse platteland houdt dapper stand, maar voor hoe lang nog? Volgend jaar verschijnt een vervolg op deze onverwachte kaskraker!

The Two Popes

Deze Netflix Original-film belicht de ontmoeting tussen de conservatieve paus Benedictus XVI en de liberale kardinaal Bergoglio. Ondanks hun verschil in opvattingen over de kerk, ontstaat er een bijzondere band tussen de tegenpolen. Acteerkanonnen Anthony Hopkins en Jonathan Pryce zijn beiden genomineerd voor een Golden Globe voor hun rollen in deze speelfilm.

Bekijk hier de trailer vanThe Two Popes

The Break-Up

Na de zoveelste ruzie besluiten Gary (Vince Vaughn) en Brooke (Jennifer Aniston) een punt te zetten achter hun relatie. Beiden weigeren echter afstand te doen van het huis waar ze samenwonen. Wat volgt is een even bittere als grappige relatiebreuk op de vierkante meter.

The Change-Up

Een hardwerkende familieman (Jason Bates) en een flierefluitende vrijgezel (Ryan Reynolds) zijn jaloers op elkaars leventje. Maar als ze door een wensfontein de kans krijgen om van lichaam te ruilen, blijkt dat het gras aan de overkant niet altijd groener is. Bekijk ook ons overzicht van de beste (en slechtste) rollen van Deadpool-ster Ryan Reynolds!

Brasserie Romantiek

Valentijnsdag is een van de drukste avonden in Brasserie Romantiek. Op deze bijzondere avond volgen we de liefdesperikelen van de klanten én het personeel van dit knusse restaurant. Deze vrolijke Belgische romcom sleepte verschillende prijzen in de wacht op internationale filmfestivals.

Apollo 13

Apollo 13 vertelt het verhaal van de ijzingwekkende vlucht van het ruimtevaartuig uit de titel. Na een explosie op het schip moet de bemanning alles op alles zetten om heelhuids thuis te komen. Het spannende scenario en de spectaculaire effecten werden genomineerd voor een Oscar.

Girl

De vijftienjarige Lara droomt van een carrière als balletdanseres. Maar het feit dat ze is geboren als jongen maakt haar zware opleiding tot ballerina er niet makkelijker op. Dit aangrijpende Belgische drama is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Bekijk de trailer van Girl

