Het tweede seizoen van Mocro Maffia is vanaf 2 april 2020 op Videoland te zien, maakt de streamingdienst zaterdag bekend via Instagram.

Eerder liet Videoland al weten dat het tweede seizoen in april 2020 zou verschijnen. Nu is ook de precieze datum bekendgemaakt.

Eind 2018 werd al aangekondigd dat er een vervolg zou komen op de eerste reeks van de misdaadserie, waarin de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus de overstap maken van de kleine criminaliteit naar het grotere werk.

"We hebben zo veel reacties gekregen op de serie", zei Achmed Akkabi, die als acteur en creatief producent aan de serie verbonden is, destijds. "Het is echt bizar. We krijgen bijna dagelijks berichten van mensen die om seizoen twee vragen of zelfs een rol willen spelen in de serie."

De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door onder anderen Akkabi, Nasrdin Dchar, Robert de Hoog en Daan Schuurmans.