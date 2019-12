Instinct, het regiedebuut van actrice Halina Reijn, heeft drie prijzen gewonnen op het filmfestival Les Arcs. Dat maakte de organisatie van het festival vrijdagavond bekend via Twitter.

Instinct won de Jonge Jury-prijs, die wordt uitgereikt door leerlingen van lokale middelbare scholen, én de Cineuropa-prijs. De derde prijs werd gewonnen door actrice Carice van Houten, die de hoofdrol speelt in de film. Zij won in de categorie 'Beste Interpretatie'.

Les Arcs in een Frans-Europees filmfestival, dat jaarlijks plaatsvindt in het skiplaatsje Bourg-Saint-Maurice in de Franse Alpen. Het festival heeft als voornaamste doel onafhankelijke Europese films onder de aandacht te brengen. Dit jaar was de elfde editie.

Instinct is een thriller over een door Van Houten gespeelde psycholoog die langzaamaan verliefd wordt op de door Marwan Kenzari gespeelde tbs-patiënt die ze aan het behandelen is. De film ging eerder dit jaar in première als openingsfilm van het Nederlandse Film Festival.

Op Instagram laat Reijn weten dat ze blij is met de prijzen voor haar eerste film. "Wowww", schrijft ze.