Het is weer kerst en dat betekent dat er weer veel films op tv komen. Wij hebben de beste keuzes voor je op een rijtje gezet. Romcoms, familiefilms en actiefilms: dit is er op Eerste en Tweede Kerstdag te zien op televisie.

Spider-Man 2 - 20.30 uur op RTL 7

De superheld besluit om geen Spider-Man meer te zijn en een gewoon, burgerlijk leven te leiden. Op de New Yorkse Empire State Universiteit ontmoet hij Dr. Otto Octavius die door een mislukte wetenschappelijke proef met tentakels veranderd is in Doctor Octopus. Peter moet de wereld redden van deze schurk en daarvoor zal hij z'n Spider-Man-pak toch weer aan moeten trekken! Bekijk hier alle Spider-Man-films gerankt van slechtste naar beste.

Soof 2 - 20.30 uur op RTL 4

Het leven van Soof staat weer op z'n kop nadat de relatie met Kasper op de klippen loopt én hij in no-time een nieuwe vlam heeft gevonden. Dan wordt Soof al snel jaloers en opeens gaat alles mis. Kooksoof wil niet meer, de kinderen zijn volop aan het puberen en de timing met Jim Cole is zoals altijd weer verkeerd. Maar knappe chefkok Bauke maakt dat allemaal iets verdraaglijker.

Love Actually - 20.30 uur op Net5

Natuurlijk komt dé romantische kerstfilm Love Actually ook op televisie. Verschillende personen vinden de liefde op momenten en plekken waar ze die niet zouden verwachten en het is meteen liefde op het eerste gezicht. Met een geweldige cast en de film staat ook op ons lijstje met de 9 beste kerstfilms ooit.

Slumdog Millionaire - 22.10 uur op NPO 3

Jamal Malik besluit om mee te doen aan de Hindi versie van Who Wants To Be A Millionaire. Als je alle vragen goed hebt, win je een hele hoop geld. Het lijkt onmogelijk dat een weeskind van de straat dit zou kunnen winnen, maar het lukt Jamal en de politie is er van overtuigd dat hij de boel oplicht. Aan de hand van verhalen over zijn pittige leven gaat Jamal zijn onschuld bewijzen.

26 december

The Witches - 14.35 uur op Net5

Luke komt per ongeluk in een hotel vol heksen terecht en ze hebben kwaadaardige plannen voor de wereld. Wanneer hij ze aan het afluisteren is, veranderen ze hem in een schattig muisje. Dat is natuurlijk heel erg lastig als je alles op alles moet zetten om de wereld te redden van deze vreselijke heksen...

E.T. the Extra-Terrestrial - 16.25 uur op Net5

Kerst draait om liefde, familie en vriendschap. En dat laatste komt vooral naar voren in deze klassieker. Elliot vindt namelijk een buitenaards wezentje in Los Angeles en hij besluit om hem te houden en E.T. te noemen. Ze krijgen een enorm hechte band en worden beste vrienden, maar toch mist E.T. iets. Hij mist zijn thuis... Bekijk ook de 10 beste films die nu op Netflix staan!

Four Christmases - 20.30 uur op Net5

Kate en Brad zijn een fantastisch stel en alles lijkt perfect te gaan in hun relatie. Maar de schoonouders gaan alles verpesten. Alle ouders zijn gescheiden maar willen wel allemaal dat het koppel met kerst bij hen op visite komt. Hoe vier je kerst bij 4 verschillende families als je maar twee dagen hebt!?

Shrek 2 - 20.30 uur op RTL 5

De twee ogres Shrek en Fiona zijn samen op huwelijksreis geweest. De nieuwe stap in hun relatie wordt het ontmoeten van de schoonouders, maar Fiona's ouders hebben geen idee wat voor 'monster' hun dochter aan de haak heeft geslagen: een zware ogre met slechte hygiëne en een ezel als beste vriend.

Happy Feet 2 - 20.30 uur op SBS 9

De kleine pinguïn Mumble heeft naast een danstalent ook een probleem. Zijn eigen zoon Erik is namelijk bang om te dansen! Misschien zit het dansen dan niet in de genen, maar de dapperheid om jezelf te zijn heeft het zoontje zeker wél van Mumble overgenomen.

Zit je nou liever in de bioscoop tijdens kerst? Dit zijn de bioscoopreleases van december 2019.