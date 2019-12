De familie van de overleden stuntman John Bernecker ontvangt 8,6 miljoen dollar (zo'n 7,75 miljoen euro). De jury bepaalde in een rechtszaak dat de nabestaanden van de op de set van The Walking Dead verongelukte stuntman een vergoeding moeten krijgen, maar zender AMC wordt geen nalatigheid aangerekend, meldt Deadline.

Volgens de jury heeft de zender zich wel aan de veiligheidsvoorschriften gehouden en was het ongeluk geen gevolg van nalatigheid van de betrokken partijen.

De schadevergoeding aan de familie wordt betaald door een verzekeringsmaatschappij en daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat een van de partijen in beroep zal gaan tegen de uitspraak.

Jeff Harris, de advocaat van de familie van Bernecker, hoopt dat de uitspraak duidelijk maakt dat de veiligheidsstandaarden "elke dag, tijdens elke shoot, en op elke set" moeten worden gehandhaafd. "Johns tragische dood was te voorkomen en is het gevolg van aan veiligheid gerelateerde fouten. Leren van deze fouten is essentieel als je wilt voorkomen dat dit nogmaals gebeurt."

AMC zegt in een verklaring dat in deze zaak geen sprake is van winnen of verliezen. Hoewel de zender nogmaals stilstaat bij het verdriet rond het verlies van de stuntman, blijft AMC erbij dat de veiligheid op de set aan alle standaarden en eisen voldeed.

Tijdens opnames voor het achtste seizoen van de serie The Walking Dead in juli 2017 kwam de 33-jarige stuntman ten val. Hij viel meer dan 7,5 meter naar beneden en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij overleed in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Atlanta.