Martin Scorsese, wiens nieuwe film The Irishman recentelijk in première is gegaan, twijfelt of hij wil doorgaan met het maken van films. De 77-jarige regisseur denkt dat er voor het type film dat hij maakt in het huidige medialandschap weinig ruimte is.

In gesprek met The Guardian vertelt Scorsese dat hij ziet dat de bioscopen overspoeld worden door superheldenfilms, waardoor "andere soorten films" naar zijn mening geen kans meer krijgen.

"Als er twaalf zalen zijn, dan wordt in elf daarvan een superheldenfilm gedraaid", aldus Scorsese, die Marvel-films eerder al "geen cinema" noemde. "Dat is niet leuk voor films die misschien niet ontzettend commercieel zijn, maar wel oprecht en bescheiden en gewoon een groot publiek aanspreken."

Daarom betwijfelt de regisseur of hij nog meer films gaat maken. "Misschien was dit het wel. De laatste", doelt hij op The Irishman.

Scorsese denkt dat zijn eerdere succesfilms The Aviator en Shutter Island vandaag de dag niet gemaakt hadden kunnen worden. "Zelfs niet met mij en Leonardo DiCaprio (hoofdrolspeler in beide films, red.) erbij."

In The Irishman zijn hoofdrollen weggelegd voor Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci. De film verscheen op 14 november in een aantal bioscopen en werd op 27 november internationaal op Netflix uitgebracht.

In zeven dagen tijd werd de film door 26 miljoen Netflix-accounts bekeken. The Irishman is in vijf categorieën genomineerd voor een Golden Globe, waaronder die voor de beste regie.