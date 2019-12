Tyrese Gibson, met name bekend door zijn rol als Roman in de Fast & Furious-films, gaat een rol spelen in het vervolg op Netflix-film The Christmas Chronicles. Dat maakt The Hollywood Reporter vrijdag bekend.

The Christmas Chronicles, over een zusje en haar broer die als verstekelingen in de slee van de Kerstman belanden, werd eind 2018 goed bekeken op Netflix. In het vervolgdeel krijgt de moeder van de kinderen een nieuwe vriend, gespeeld door Gibson.

Eerder werd al bekend dat Kurt Russell opnieuw de hoofdrol voor zijn rekening neemt. Goldie Hawn keert terug als vrouw van de Kerstman. De twee acteurs zijn in werkelijkheid ook een koppel.

The Christmas Chronicles 2 wordt geregisseerd door Chris Columbus. Hij werd beroemd dankzij Home Alone en maakte later onder meer deel één en twee uit de Harry Potter-reeks. De nieuwe kerstfilm moet eind 2020 op Netflix verschijnen.

Gibson werd eind jaren negentig bekend als rapper en brak later in films door met 2 Fast 2 Furious. Naast verschillende vervolgdelen uit diezelfde actiereeks, was hij onder meer te zien in Transformers: Dark of the Moon.