De Franse actrice Claudine Auger is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden, meldt People Magazine. Ze was vooral bekend van haar rol in de James Bond-film Thunderball uit 1965.

Auger speelde Bondgirl Domino in de vierde James Bond-film. In de film was de Schotse acteur Sean Connery haar tegenspeler. Connery nam zeven keer de rol van de geheim agent op zich.

Auger was de eerste Franse actrice die een bondgirl mocht spelen. Na haar volgden Léa Seydoux, Eva Green en Carole Bouquet.

Voor haar rol in de film voerde de Franse actrice haar eigen stunts uit.

Auger was naast actrice ook werkzaam als model. Ze deed in 1958 voor Frankrijk mee aan de Miss World-verkiezing, waar ze de tweede plek behaalde.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.