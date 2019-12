Bioscopen, streamingdiensten en omroepen zouden volgens minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) verplicht moeten investeren in Nederlandse series en films. Doordat internationale aanbieders als Disney+ een steeds dominantere rol krijgen in het medialandschap, wil de minister dat een percentage van de jaaromzet wordt geïnvesteerd in de coproductie van Nederlandse titels.

"Met deze investeringsverplichting versterk ik de positie van dit Nederlands cultureel aanbod", zegt Van Engelshoven over haar wetsvoorstel. "Zo kan het publiek blijven genieten van goede films en series van eigen bodem."

In landen als Frankrijk en België geldt al een dergelijke maatregel. Als het voorstel wordt aangenomen, wordt de investering verplicht voor bioscopen, omroepen, videodiensten op abonnementsbasis en videodiensten die per afgenomen productie afrekenen.

Aanbieders die alleen verdienen aan audiovisuele content maar hier doorgaans niet in investeren, zoals bioscopen, worden verplicht om 3 procent van hun jaaromzet in Nederlandse producties te steken. Exploitanten die dit doorgaans wel doen, krijgen een investeringsverplichting van 6 procent.

Dit bedrag mag ook worden afgedragen aan een privaat fonds dat zorg draagt voor de financiering van Nederlandse producties, zoals het Abraham Tuschinski Fonds.