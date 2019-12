Filmproductiemaatschappij Paramount heeft aangekondigd een nieuwe Jackass-film uit te brengen. De verschijningsdatum wordt 5 maart 2021, meldt The Wrap woensdag.

Behalve de titel van de film zijn er nog geen details bekend. Zo is nog niet duidelijk of de castleden uit de voorgaande Jackass-trilogie wederom hun opwachting zullen maken.

De nieuwe Jackass is de eerste sinds het overlijden van Ryan Dunn, in 2011. Dunn kwam negen dagen na zijn 34e verjaardag om bij een eenzijdig auto-ongeluk in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Na het overlijden van Dunn verscheen nog de Jackass-spin-off Jackass Presents: Bad Grandpa. De in 2018 uitgekomen film Action Point, gebaseerd op Jackass en met Jackass-bedenker Johnny Knoxville in de hoofdrol, was een financiële flop.

De voorgaande drie Jackass-films werden allen geproduceerd met een budget van minder dan 20 miljoen dollar. De films brachten in totaal ruim 300 miljoen dollar op.