Ruth Wilson, die in 2018 na vier seizoenen de cast van de dramaserie The Affair verliet, zou dit hebben gedaan omdat ze zich niet prettig voelde op de set. Meerdere bronnen laten aan The Hollywood Reporter weten dat de Golden Globe-winnares vond dat ze te veel naaktscènes moest opnemen.

De entertainmentsite is na het vertrek van Wilson gaan praten met meerdere personen die bij de serie betrokken zijn of waren. Velen van hen zeggen dat Wilson, die de vrouwelijke hoofdrol in de serie speelde, de werksfeer "vijandig" vond en zich vaak ook niet comfortabel voelde als zij een naaktscène moest opnemen.

Toen de actrice met haar rol begon, tekende ze een contract waarin stond dat er naaktscènes in de serie zaten, maar na verloop van tijd zouden die scènes volgens de actrice niet altijd op hun plek zijn geweest. Ook merkte ze dat mannelijke acteurs niet volledig uit de kleren hoefden.

Daarnaast voelde ze een druk om de betreffende scènes op te nemen. Vooral showrunner Sarah Treem zou acteurs hebben aangespoord om naakt te gaan, ook als ze zich daarbij niet prettig voelden.

De productie van de serie zou niet zijn ingegaan op de klachten van Wilson en de actrice "moeilijk" hebben genoemd.

The Affair ging in 2014 in première en draait om een man met een gezin, die tijdens een vakantie een jongere vrouw ontmoet met wie hij een affaire krijgt. Na het vertrek van Wilson in 2018 werd besloten dat het vijfde seizoen zich tientallen jaren later zou gaan afspelen. De hoofdrol werd in deze reeks gespeeld door Anna Paquin. In Nederland is de dramaserie te zien via Netflix.