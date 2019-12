De KRO-NCRV komt in het najaar van 2020 met een spin-off over het Penoza-personage Luther. In de vierdelige miniserie, die de titel Doodstil krijgt, wordt zowel een jongere versie van het karakter weergegeven als de versie die de kijkers kennen uit het 'heden'.

Luther, een rol van Raymond Thiry, is de rechterhand van Penoza-hoofdpersonage Carmen Walraven. Het verhaal van de miniserie draait om Luther in het heden, die in de onderwereld wraak probeert te nemen op de moordenaar van zijn broer.

Ook komt de meer praatgrage Luther uit de jaren negentig aan bod, die terechtkomt in de hasjhandel en zichzelf staande moet zien te houden in de harde drugswereld.

Momenteel draait de Penoza-film in de bioscopen, waarin Thiry wederom zijn opwachting maakt als het personage Luther.

Doodstil zal in het najaar van 2020 te zien zijn op NPO3.