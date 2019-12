Jimmy Kimmel gaat samen met YouTuber Marc Rober voor Discovery Channel een verborgen cameraprogramma maken. De show met werktitel Revenge of the Nerd, gaat mensen op de hak nemen die sociale normen overschrijden, aldus de twee dinsdag in Kimmels talkshow Jimmy Kimmel Live!.

"Stel dat iemand de poep van zijn hond niet opruimt, dan bouwen we een katapult en schieten de poep naar diens huis", aldus Rober. De YouTuber is een voormalig NASA-ingenieur en heeft bijna tien miljoen YouTube-volgers. In december 2018 trok hij de aandacht met een filmpje waarin hij dieven van bij de voordeur afgeleverde pakketjes verraste met glitterbommen.

Discovery Channel heeft acht afleveringen van het verborgen cameraprogramma besteld. Het is nog niet bekend wanneer de programmareeks te zien zal zijn.

De productie van Revenge of the Nerd is in handen van Kimmelot, de productiemaatschappij van Kimmel. De talkshowpresentator heeft meerdere programma's geproduceerd, waaronder het spelprogramma Generation Gap.