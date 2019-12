Star Wars: Episode IX: The Rise of Skywalker is vanaf woensdag te zien in de Nederlandse bioscopen. Een overzicht van de recensies over de film.

De Telegraaf - 3,5 ster

"Dat George Lucas Star Wars in 1977 begon met Episode IV: A New Hope had een reden: hij confronteerde de kijker met een bonte intergalactische werkelijkheid, die veel te raden over liet. Regisseur J.J. Abrams doet in The Rise of Skywalker eigenlijk het tegenovergestelde: door alles wat er gebeurt omstandig uit te leggen en elk draadje van het verhaal netjes af te hechten."

"Die hang naar volledigheid leidt tot een parade van bekende gezichten, die verstokte fans ongetwijfeld zal plezieren. Net als de vele veldslagen in de ruimte en de vele lichtzwaardgevechten. Het vertelritme laat wel te wensen en daarnaast is de humor die Episode VIII - The Last Jedi (2017) van Rian Johnson had, hier een nogal ondergeschoven kindje."

NRC - drie sterren

"The Force blijkt na negen delen aan inflatie onderhevig: helden en schurken hebben ongebreidelde superkrachten die opeens uitvallen als de plots zulks vereist. En toch overtuigt dit avontuur, en dat is vooral dankzij de charismatische zielsstrijd van Rey en Kylo. J.J."

"Abrams neemt daarvoor - net als in het door fans zo vervloekte vorige deel - alle tijd. Een wijze keuze, want hoeveel ruimte- en lichtsabelgevechten kan een mens verdragen? The Rise of Skywalker is geen verpletterende, wel een bevredigend apotheose van de oude garde. Niet zozeer van de nieuwe lichting: die kan straks wel weer een trilogie aan."

AD - geeft geen sterren

"Saai is The Rise of Skywalker, vanaf vandaag wereldwijd te zien, beslist niet. Daar is de film - de hekkensluiter van de derde trilogie rond de beroemde Jedi-familie Skywalker waarvan de eerste verscheen in 1977 - veel te energiek en dynamisch voor. Misschien wel té."

"De film staat nooit stil. Episode IX voelt daardoor bomvol aan. Emotionele momenten krijgen nauwelijks de ruimte te ademen."

