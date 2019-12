Komiek Jandino Asporaat is bezig met het inrichten van een FC Kip restaurant, gebaseerd op het restaurant uit de door hem bedachte Bon Bini Holland filmreeks. Het restaurant komt in Rotterdam en zal in april opengaan, onthult de hoofdrolspeler uit Bon Bini Holland 1 en 2 in gesprek met Shownieuws.

"Na alle bioscoopsuccessen komt er een echte FC Kip-zaak", aldus Asporaat tijdens een rondleiding door het pand waar het restaurant komt. "Ik ga zelf ook in de zaak staan, maar niet de hele week."

De komiek belooft zijn toekomstige klanten dat de service niet zo berucht zal zijn als in de Bon Bini-films. "Maar als je wilt is er een aparte balie waar je met een pan geslagen kunt worden."

Bon Bini Holland 2 was de meest succesvolle Nederlandse film van 2018. Met ruim 600.000 duizend bezoekers streefde het tweede filmdeel ook Bon bini Holland 1 voorbij, dat 550.000 bezoekers naar de bioscoop lokte.