Iedere aflevering een bekende Nederlander die het lijk speelt: Baantjer stond erom bekend. In de nieuwe serie, Baantjer: het begin, wordt gebroken met die traditie, vertelt Waldemar Torenstra aan NU.nl.

Katja Schuurman, Frank Lammers, Beau van Erven Dorens en Dieuwertje Blok: allemaal speelden ze eens een lijk in Baantjer. Maar anders dan in de oude serie, volgt de nieuwe reeks een langer verhaal en heeft niet iedere aflevering een losse moord. Daarom zou een bekend lijk niet handig zijn, vindt Torenstra.

"Een Annechien Steenhuizen zou natuurlijk heel grappig zijn als lijk. Iemand die het journaal presenteert verwacht je niet daar en kun je goed gebruiken om de spanning een beetje te breken. Maar omdat deze serie anders is opgebouwd en je juist in die spanning wil blijven, zou het het verhaal kunnen afbreken. En dat wil je niet", aldus de acteur in gesprek met NU.nl.

"We hebben het er wel over gehad, of Victor Reinier (die Vledder speelde in Baantjer, red.) niet tof zou zijn als lijk. Maar ook daarbij geldt: je haalt je eigen verhaallijn onderuit."

'Als er niemand kijkt, is dat gewoon kak'

De nieuwe reeks speelt zich af voorafgaand aan de gebeurtenissen in de oude afleveringen en laat zien hoe Jurre de Cock (Torenstra in Baantjer: het begin, Piet Römer in de serie uit de jaren negentig) zijn carrière als Amsterdamse agent begint.

In april 2019 verscheen de film Baantjer: het begin. De gelijknamige serie pakt de verhaallijn op waar de film eindigde en wordt op televisie uitgezonden als de eerste twee afleveringen. Na die twee afleveringen ziet de kijker hoe De Cock met zijn nieuwe collega Andy Ruiter (gespeeld door Yannick Jozefzoon) in het Amsterdam van de jaren tachtig aan de slag gaat.

De druk voor de acteurs is hoog: Baantjer was een van de populairste series op de Nederlandse televisie en de nieuwe film behaalde een Gouden Film-status (meer dan 100.000 bezoekers). Jozefzoon speelde niet mee in de film en voelt de verwachtingen. "Maar dat heb ik met ieder project waar ik aan werk. Je wil toch dat het succesvol wordt, dat mensen het mooi vinden."

"Er zullen altijd mensen zijn die teleurgesteld zijn dat het niet een kopie is van de oude serie. Juist omdat de film een succes is geweest denk ik dat mensen er zin in hebben en erop zitten te wachten", aldus actrice Lisa Smit, die de geliefde van Jurre de Cock speelt

Ook Torenstra vindt het spannend. "Hier komt ook nog bij dat het gemaakt wordt door een commerciële omroep, er is veel geld in geïnvesteerd. Het is geen Filmfonds-project waarbij je kan denken: het was een prachtige film, duizend mensen hebben dat gezien en dat is goed. Dat bedoel ik niet denigrerend, dat vind ik wel belangrijk even te zeggen. Dat is ook een deel van het vak. Maar wij maken een commerciële serie en daar moeten gewoon heel veel mensen naar kijken. En als er niemand kijkt, dan is dat gewoon kak."

Baantjer: het begin is vanaf 30 december op Videoland te zien. De reeks start die dag ook op RTL 4.