Een camera met belangrijk beeldmateriaal van Nr. 10, de nieuwe film van regisseur Alex van Warmerdam, is maandag gestolen op de set. Dat meldt distributeur Cinéart in een persbericht.

De daders zouden de filmopnames nauwlettend in de gaten hebben gehouden; wanneer de scènes gedraaid waren en de camera door een crewlid in de auto werd gelegd, sloegen de inbrekers toe. De draaidag stond maandag in het teken van zogenaamde rijshots; opnames die vanuit rijdende auto's worden gemaakt.



Door de diefstal zullen veel moeilijke scènes opnieuw moeten worden opgenomen, een flinke tegenslag voor Van Warmerdam. "Een domper zo vlak voor de Kerst. De crew zit in zak en as", aldus de producent. De politie is op de hoogte gebracht.

Nr.10 is de tiende speelfilm van Van Warmerdam. De hoofdrol wordt vertolkt door de Vlaamse acteur Tom Dewispelaere. De cast bestaat verder uit onder anderen Pierre Bokma, Hans Kesting, Anniek Pheifer en Jan Bijvoet.

Met een budget van 4,2 miljoen euro is Nr. 10 de duurste productie van Van Warmerdam tot nu toe. Veel van zijn eerdere werk speelde zich af op één locatie. Zijn nieuwe film wordt opgenomen op tientallen locaties en in studio's in Nederland en België. Er was al een tekort van 200.000 euro voor de film dat door middel van crowdfunding bij elkaar moet worden gehaald.

De film komt naar verwachting in het voorjaar van 2021 uit.