Het regiedebuut van Halina Reijn, Instinct, heeft de shortlist voor de Oscar in de categorie beste niet-Engelstalige film niet gehaald. Eerder werd bekend dat Instinct ook geen kans maakt op een Golden Globe.

Van de 92 inzendingen werden tien films gekozen voor de shortlist voor de Oscars. Op de lijst staan wel het Spaanse Pain and Glory, waarvoor Antonio Banderas de prijs voor beste acteur mee naar huis nam op het filmfestival in Cannes. Die film is ook in de race voor een Golden Globe.

Ook de film Parasite maakt kans op een Oscar. De Zuid-Koreaanse productie gooide hoge ogen op het filmfestival in Cannes waar het de eerste Koreaanse film was die ooit een Palme d'Or won.

Op zondag 9 februari 2020 worden de Oscars uitgereikt.