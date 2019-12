Cosmo, de golden retriever uit Fuller House, is overleden. Dat maakte de cast van de comedyserie maandag bekend op Twitter. De viervoeter overleed aan complicaties die optraden na een operatie.

"We zijn heel bedroefd dat Cosmo - die opgroeide op onze set - is overleden. Er zal nooit meer een hond zijn zoals jij, jongen. We zullen je altijd blijven missen", aldus de cast in een verklaring.

Actrice Candace Cameron Bure reageerde zelf ook op Twitter: "Onze Cosmo rent nu rond in de hondenhemel. Ik denk dat 'ie nu aan het spelen is met Comet."

Comet was de golden retriever die in Full House - de voorganger van Fuller House in de jaren negentig - optrad als het huisdier van de familie Tanner.