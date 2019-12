Disney+ werkt aan een serie die gebaseerd is op Turner & Hooch, de film uit 1989 waarin Tom Hanks een politiedetective speelt die wordt bijgestaan door de hond Hooch. Dat meldt Deadline maandag.

Turner & Hooch gaat over de gedisciplineerde detective Scott Turner, die met tegenzin hond Hooch adopteert nadat diens eigenaar is vermoord.

De film was erg succesvol in 1989; in totaal bracht Turner & Hooch 71 miljoen dollar (ruim 63 miljoen euro) op.

Het is nog niet bekend hoe dicht de plot van de serie bij die van de originele film blijft. Regisseur Matt Nix, die in de Verenigde Staten bekend is van de serie Burn Notice, is bij de serie op de streamingdienst betrokken als schrijver en uitvoerend producent.