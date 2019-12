Chewbacca, Rey, prinses Leia en Darth Vader: er zullen weinig mensen op aarde zijn die geen enkel personage kunnen noemen uit de Star Wars-films. Deze week komt de saga tot een einde met Star Wars: The Rise of Skywalker en nemen fans afscheid. Hoewel de reeks immens populair is, zijn er nog altijd mensen die geen film hebben gezien. Waar begin je dan?

Speelgoedlightsabers, LEGO-sets en een heel deel van themapark Walt Disney World in Florida zijn gewijd aan de negen films die sinds 1977 uitkwamen. Wereldwijd bezochten miljarden mensen de films in de bioscopen en werden er nog veel meer miljarden verdiend. Ook de laatste film blijkt nu al een succes: de eerste voorstellingen deze week waren vrijwel allemaal uitverkocht.

Lucasfilm-vicepresident Doug Chiang vertelt in gesprek met NU.nl wel te weten waar die populariteit vandaan komt. "We hebben altijd geprobeerd een breed publiek aan te spreken, de verhalen zo op te zetten dat er voor heel veel verschillende mensen iets herkenbaars in zit, of iets spannends of heel leuks. En alle mensen die in de jaren zeventig al gingen, nemen nu hun kinderen of kleinkinderen mee. Zo wordt Star Wars voor alle generaties."

Niet beginnen bij het begin

Maar wat als je vader, je zus of je vrienden je nooit mee hebben genomen? En je nu toch echt wel eens wil weten hoe het echt zit met Darth Vader en BB-8? Van een korte zoektocht op het internet word je niet snel wijzer, want er zijn zo tien verschillende manieren om de Star Wars-reeks te bekijken.

"Als je nog nooit een film hebt gezien, kan ik je aanbevelen om bij The Force Awakens (uit 2015, red.) te beginnen. De grote lijnen van de film lijken erg op de film uit 1977 en er worden veel nieuwe personages geïntroduceerd waardoor je het gevoel hebt niet al te veel te missen. En aan het einde zit zo'n cliffhanger dat je dan toch wel heel graag wil weten wat er daarvoor is gebeurd. Dan kun je zo door naar de oudere films", aldus Ramon Muradin, oprichter van Starwarsawakens.nl

Beginnen bij het begin, dus deel 1, dat in 1999 uitkwam, wordt niet aanbevolen: er zijn zelfs hele theorieën over de beste manier van de reeks kijken waarbij dat deel wordt overgeslagen. Muradin: "Dat is de zogeheten 'Machete-manier', die echt alleen gaat over de eerste zes films. Volgens die theorie kun je het beste beginnen met deel vier, uit 1977, ga je daarna door met vijf (1980), vervolgens kijk je twee en drie (2002 en 2005, red.) als een soort flashbacks en eindig je met zes (1983)."

Wat vinden Chewbacca en C-3PO?

De acteurs uit de films weten zelf nog precies waar ze ooit begonnen zijn. De man die sinds 2017 officieel Chewbacca speelt, Joonas Suotamo, vertelt in gesprek met NU.nl dat hij het bij de volgorde houdt waarop de films zijn uitgebracht. "Dus beginnen bij IV, zoals George Lucas het bedacht heeft."

Anthony Daniels, die vanaf de allereerste film in 1977 C-3PO speelt, weet na 42 jaar niet beter dan dat IV als eerste gezien moet worden. "Zo heb ik ze ook opgenomen, dus voor mij is het onmogelijk ze op een andere manier te zien. En het trekt je direct in het verhaal."

En nu dan?

Met het einde van de saga, lijkt er ook een voorlopig einde aan de filmreeks te komen. Disney CEO Bob Iger vertelde eerder dit jaar dat er voorlopig even geen nieuwe films zullen komen, maar voor nieuwe kersverse fans valt er gelukkig nog voldoende te halen.

Disney zet volop in op de geliefde franchise: in Florida opende deze maand de nieuwe bijna twintig minuten durende attractie Rise of the resistance in het speciale Star Wars-deel (Galaxy's Edge) in het park, waar het al mogelijk was om te vliegen in de Millenium Falcon, en via Disney+ is de nieuwe serie The Mandalorian al te bekijken. Ook kwamen naast de negen Star Wars-films bovendien tekenfilmseries uit en zijn er twee 'losstaande' films: Rogue One: A Star Wars Story (uit 2016) en Solo: A Star Wars Story (2018).

Kritiek van sommige fans en George Lucas dat Disney de franchise uitmelkt werd door Iger al eerder eens besproken: hij vond dat er te veel films in korte tijd waren uitgebracht. Ook Chiang snapt die kritiek, maar denkt dat de samenwerking met Disney vooral veel positieve kanten kent.

"Ik heb het ook al eens tegen George gezegd: het is tijd voor een nieuwe generatie. Jonge mensen die al jarenlang fan zijn, staan nu aan het roer en je weet dat zij niets dan respect hebben voor zijn werk en de Star Wars-saga. Nu komen de mensen kijken die met Star Wars zijn opgegroeid en niks liever willen dan de reeks met respect benaderen. Allemaal mensen met nieuwe ideeën en nieuwe verhalen die nieuwe generaties naar de bioscoop zullen krijgen. Zodat we nog heel lang van Star Wars kunnen genieten."