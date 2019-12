Frozen 2 heeft wereldwijd meer dan 1 miljard dollar (ongeveer 900 miljoen euro) opgebracht. De animatiefilm treedt hiermee in de voetsporen van het eerste deel uit 2013, meldt CNBC zondag.

Frozen 2 is in 2019 de zesde Disney-film die de grens van 1 miljard dollar doorbreekt. Captain Marvel, Aladdin, The Lion King, Avengers: Endgame en Toy Story 4 gingen de film over de avonturen van de prinsessen Elsa en Anna voor.

Disney beschouwt de meest recente The Lion King-film niet als een animatiefilm, hoewel op een scene na die hele Disney-film met digitale technieken is gemaakt. Ook The Lion King bracht in 2019 meer dan 1 miljard dollar op.

In Nederland trok Frozen 2 vanaf de premiere tot en met haar openingsweekend meer dan 200.000 bezoekers, goed voor een opbrengst van 1,6 miljoen euro. De premièredag van de animatie was de beste Nederlandse opening ooit voor een animatiefilm van Disney.