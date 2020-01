Ook voor 2020 staan er veel nieuwe films, series en tv-programma’s gepland. We zetten op een rijtje wat de meest veelbelovende nieuwe producties zijn.

TV

De Bauers in Argentinië

ADHDennis

Ook op SBS6 zijn in 2020 een aantal nieuwe tv-programma’s te bewonderen, zoals ADHDennis. In dit programma duikt voormalig Expeditie Robinson-presentator Dennis Weening in de wereld van ADHD. Hij heeft zich nooit laten diagnosticeren, maar is nu toch wel benieuwd of zijn onrust voortkomt uit ADHD. ADHDennis is vanaf dinsdag 7 januari te zien bij SBS6.

De Scheetjes

In navolging van het enorm succes van Chateau Meiland komt SBS6 in 2020 met een tweede spin-off van Ik Vertrek. In dit programma draait het om Hans en Karin, die samen bekendstaan als de Scheetjes. In het zesdelige tv-programma De Scheetjes: bouwen op Bonaire is te zien hoe zij hun minigolfbaan proberen uit te breiden met een resort en een zwembad. De familie Meiland heeft recent het chateau verlaten voor een pauze.

Films

Onward

Pixar-films zijn doorgaans van hoge kwaliteit en met Tom Holland en Chris Pratt in de (stem)hoofdrollen, heeft fantasyfilm Onward al een streepje voor. Deze twee Marvel-helden spelen de elfenbroers Ian en Barley. Ze proberen de magie in hun wereld terug te brengen zodat ze hun overleden vader met een spreuk kunnen terughalen. Vanaf 4 maart in de bioscoop.

A Quiet Place: Part II

A Quiet Place was één van de beste horrorfilms van 2018. Deel twee heeft dus grote schoenen om te vullen. John Krasinski keert terug als regisseur en zijn vrouw Emily Blunt speelt opnieuw als Evelyn Abbott. Peaky Blinders-hoofdrolspeler Cillian Murphy is één van de nieuwe hoofdrolspelers. Vanaf 18 maart in de bioscoop.

No Time To Die

Een nieuwe James Bond-film hoort uiteraard op de lijst. No Time To Die wordt Daniel Craigs allerlaatste keer als 007. Zijn opvolger voor de 007-titel speelt ook in de film: actrice Lashana Lynch. Daniel Craig neemt het op tegen de mysterieuze schurk Safin, gespeeld door Rami Malek. De productie verliep moeizaam want Daniel Craig raakte meerdere keren gewond tijdens het filmen. No Time To Die draait vanaf 2 april in de bioscoop.

Tenet

Na Interstellar en Dunkirk komt Christopher Nolan in 2020 met Tenet. De film is bewust nog in nevelen gehuld maar gaat naar verluid over spionage, tijdreizen en evolutie. De cast is al indrukwekkend met onder andere Robert Pattinson, John David Washington en Michael Caine. Vanaf 16 juli in de bioscoop.

Series

La Casa De Papel - seizoen 4

Het derde seizoen eindigde met een grote cliffhanger maar gelukkig komt het vierde seizoen vrij snel. Er staat ook al een vijfde en zesde seizoen gepland van La Case de Papel. Vanaf 3 april op Netflix.

Star Trek: Picard

18 jaar zijn voorbijgegaan sinds Jean-Luc Picard te zien was in Star Trek Nemesis, maar nu keert hij terug met zijn eigen serie. Naast acteur Patrick Stewart keren nog meer oude bekenden van Star Trek: The Next Generation terug. Star Trek: Picard zal vanaf 23 januari exclusief te zien zijn op Amazon Prime Video.

The Falcon and the Winter Soldier

Marvel brengt de eerste Disney+ exclusieve serie uit die verbonden is met het MCU. The Falcon and the Winter Soldier gaat over de 2 beste vrienden van Captain America: Bucky Barnes (Sebastian Stan) en Andrew Wilson (Anthony Mackie). De laatste werd in Avengers: Endgame uitgeroepen tot de opvolger van Captain America en de serie gaat over hoe hij met die verantwoordelijkheid omgaat. Hier is een overzicht van alle Marvel-series die alleen naar Disney+ komen. The Falcon and the Winter Soldier verschijnt eind 2020 op Disney+

