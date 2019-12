Een van de grootste nieuwsgebeurtenissen op entertainmentgebied dit jaar was de arrestatie van Imanuelle Grives, die op het Belgische festival Tomorrowland werd aangehouden met een grote hoeveelheid drugs op zak. Er blijft slechts een kleine straf over voor de actrice, maar de vraag rest: kan Nederland haar vergeven?

Eind juli bezoekt Grives samen met wat vrienden het festival Tomorrowland in België. Niet alleen om te feesten, zo blijkt later; de actrice wordt betrapt met onder meer 10 gram cocaïne, vijf xtc-pillen en 15 gram MDMA op zak.

Een arrestatie en een rechtszaak volgen. Begin november hoort Grives, die voor die tijd vooral bekend is door haar rollen in onder meer Alleen maar nette mensen en Celblok H, haar straf. Ze wordt veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en een geldboete van 8.000 euro, waarvan 6.000 euro voorwaardelijk, voor het bezit van en de handel in drugs.

Dit betekent dat de actrice in theorie nog enkele dagen celstraf krijgt. De actrice zat al 54 dagen in voorarrest en in België geldt de regel dat je bij een lage straf slechts een gedeelte daarvan hoeft uit te zitten.

Wanneer Grives naar de gevangenis moet, is niet bekend, maar mocht ze daar zelf al behoefte aan hebben en hier ook de kans voor krijgen, dan zou ze op korte termijn in de media kunnen terugkeren.

'Ze moet een sterk verhaal neerzetten'

Grives zal volgens imagodeskundige Zabeth van Veen een sterk verhaal moeten neerzetten in het eerste interview dat ze gaat geven. Ze meent namelijk dat de actrice eerder tegenstrijdige dingen heeft gezegd. "Ze zei dat ze de drugs op zak had omdat ze zich moest voorbereiden op een rol, maar daarvoor hoef je niet zo veel pillen bij je te hebben." Daarnaast vindt Van Veen het ook vreemd dat Grives niet wilde zeggen voor welke rol ze zich voorbereidde.

Ook communicatieadviseur Leo de Later vindt Grives' verhaal ongeloofwaardig. "Ze moet schoon schip maken. Dat ze dat nog niet heeft gedaan, wijst erop dat iets achter wil houden. Bij de rechtbank heb je mediamomenten en had ze zeker iets kunnen zeggen of een korte verklaring kunnen voorlezen als ze het moeilijk vindt om haar verhaal te doen. Een gemiste kans, want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Elk moment dat je blijft zwijgen voor de klikkende camera's, vergroot je het beeld dat er iets niet in de haak is."

Grives kan volgens De Later alleen sympathie krijgen als ze een inkijkje geeft waarom ze dit heeft gedaan. "Ze moet één keer ergens een goed interview geven in een medium waar ze de ruimte krijgt."

'Interview moet ze verrekte goed voorbereiden'

Dat vergt volgens De Later ook de nodige voorbereiding. "Denk na over wat voor vragen je kan krijgen en weet dat kort en krachtig te vertellen. Wees hierbij open en eerlijk: waarom heb ik dit gedaan? Dat kan alleen maar sympathie opwekken. Er is vaak sympathie voor de underdog en Imanuelle is in potentie een underdog, maar die sympathie krijg je niet door te zwijgen. Dan straal je juist uit dat je iets te verbergen hebt, dat je je schaamt."

Het interview moet ook volgens Van Veen "verrekte goed voorbereid zijn". "Met de voorgeschiedenis die zij heeft, kan ze veel vragen verwachten", denkt de imagodeskundige. "Mea culpa is wat er van je verwacht wordt voordat je weer geaccepteerd wordt. Ze heeft tot dusver alleen sorry gezegd voor zichzelf, niet voor de mensen die ze eventueel aan een overdosis heeft geholpen." De imagodeskundige vindt dit niet sympathiek.

"Ze zal moeten zeggen wat ze van dit alles heeft geleerd, haar excuses aanbieden en hopen dat het publiek het haar vergeeft", stelt Van Veen. "Dat gedrag zal ze ook moeten voortzetten, anders val je snel van je voetstuk. Als dat lukt, verwacht ik dat ze haar carrière best zou kunnen voortzetten."

Imanuelle Grives in de serie Vechtershart. (Foto: BNNVARA)

'Eigenlijk is ze al te laat'

Beide deskundigen vinden dat de actrice niet te lang moet wachten met het doen van haar verhaal. "Eigenlijk is het al te laat", stelt De Later. "Het beeld over haar is al negatief geworden en ze moet veel doen om dat bij te stellen. Hoe eerder hoe beter. Ze moet een medium uitkiezen - het liefst een geschreven medium, zodat je er nog enigszins controle over hebt."

Mocht een producent erover nadenken om Grives - die na het voorval uit de jeugdserie SpangaS werd geschreven - voor een rol te vragen, dan denkt Van Veen niet dat de actrice in een kinderserie belandt. "Maar stel, ze komt terug, dan is het wellicht verstandig om te blijven doen wat ze deed: ruige rollen, die passen goed bij haar. Ze kan niet een onschuldige rol in een sprookje gaan spelen."

Of Grives snel weer aan het werk kan, betwijfelt De Later. "Dit is een smet die aan haar kleeft en dit heeft tijd nodig. Daarom is het zo belangrijk dat ze met de billen bloot gaat. Die opdrachten krijg je alleen terug als men weet wat je hebt gedaan en vooral: waarom. Als dat niet zo is, blijft die smet aan je kleven."

De Later adviseert Grives om haar imago op te poetsen, bijvoorbeeld door mensen te helpen die net als zij in de fout zijn gegaan. "Daarmee geeft ze aan: doe dit niet. Ze kan jongeren die de fout in zijn gegaan helpen om op het goede spoor te komen, zodat ze uitstraalt: ik heb dit meegemaakt en weet dat je dit niet moet doen, dus ik ga er mijn werk van maken."