Met deze week de duurste Netflix-film ooit, een film uit de Kung Fu Panda-reeks en een Egyptische komedie.

Films

6 Underground

Ryan Reynolds (Deadpool) vormt samen met vijf specialisten een team dat het heeft voorzien op criminelen die zich onaantastbaar wanen. De regie van deze explosieve actiefilm is in handen van Michael Bay (The Rock, Transformers).

35 Ryan Reynolds speelt in duurste Netflix-film ooit

Bekijk ons ook overzicht van de beste (en slechtste) rollen van internetheld Ryan Reynolds!

Kung Fu Panda 3

In deze onweerstaanbare animatiefilm wordt Po (Jack Black) herenigd met zijn vader. Het geluk is echter van korte duur, want een schurk met bovennatuurlijke krachten heeft het voorzien op de titelheld. Om deze dreiging het hoofd te bieden, moet Po zijn luie dorpsgenoten opleiden tot dappere krijgers.

Trailer: Kung Fu Panda 3

Meer vrolijke familiefilms vind je in onze lijst van onze favoriete animatiefilms van dit decennium!

Corgi

Ook Corgi is een vrolijke familiefilm met prettig gestoorde dieren in de hoofdrol. De verwende Rex is het favoriete hondje van koningin Elizabeth. Maar wanneer hij door een reeks misverstanden op de straten van Londen belandt, is dat het begin van een spannend avontuur!

Good and Prosperous

In deze Egyptische komedie gaan twee broers onder druk van hun moeder werk op zoek naar een baantje. Maar werk vinden blijkt een stuk gemakkelijker dan werk houden…

Meer lachfilms vind je in onze lijst van de beste comedyklassiekers op Netflix!

Saaho

In deze actiethriller uit India wordt Bombay geplaagd door een reeks inbraken. Om de dader achter tralies te krijgen, infiltreert een undercoveragent in de onderwereld van de miljoenenstad. Maar hij ontdekt al snel dat dit niet zonder gevaar is…

The Sky is Pink

We blijven nog even in Bollywood met The Sky is Pink. In dit romantische drama vertelt de rebelse tiener Aisha de liefdesgeschiedenis van haar ouders. Maar het verhaal krijgt een tragische wending wanneer blijkt dat Aisha lijdt aan een vreselijke ziekte.

Series

The Crime: Seizoen 2

Een ogenschijnlijk vredig kuststadje opgeschrikt door een reeks gruwelijke misdaden. Deze Poolse politieserie is een remake van de Zweedse misdaadreeks The Sandhamn Murders.

Bekijk ook ons overzicht van de tien beste misdaadseries op Netflix!

Deze films en series verschijnen in december ook op Netflix.