Olivia Newton-John en John Travolta hebben zich voor een Grease-meezingavond in de Amerikaanse staat Florida weer eens in de bekende outfits die ze in de film droegen gehuld. De acteurs, die in totaal drie meezingavonden presenteren, deelden zaterdag een foto waarop ze te zien zijn in de kleding uit de succesmusical.

Op de foto is te zien dat Newton-John (71) een gele plooirok, witte blouse en geel vestje draagt. Die kleding droeg ze ook in de scène waarin haar personage Sandy Summer Nights zingt.

De 65-jarige Travolta is ook te zien in een soortgelijke outfit als in het betreffende fragment. "Dit is de eerste keer sinds de film dat we deze kostuums dragen", vertelt de actrice.

Tijdens de avonden wordt de musicalfilm Grease vertoond en kan het publiek meezingen met bekende nummers als Summer Nights en You're The One That I Want. Ook kunnen bezoekers vragen stellen aan Newton-John en Travolta.

In 1978 vertolkten Newton-John en Travolta de hoofdrollen in de film Grease, die gebaseerd is op een gelijknamige musical uit 1971. Ze zijn sinds die tijd altijd vrienden gebleven. In 2012 brachten ze zelfs samen het kerstalbum This Christmas uit.