Streamingdienst Amazon zou 25 miljoen dollar (ongeveer 22 miljoen euro) hebben betaald voor de wereldwijde uitzendrechten op een te verschijnen documentaire over Rihanna, meldt The Hollywood Reporter donderdag op basis van bronnen. Amazon weigert commentaar over de documentaire, het tweede filmproject dat regisseur Peter Berg aangaat met de zangeres uit Barbados.

De nog naamloze documentaire geeft een ongesluierde inkijk in het leven van Rihanna. Berg heeft de beschikking over ruim twaalfhonderd uur aan ruw beeldmateriaal.

In 2017 liet Berg weten bezig te zijn met het afronden van de documentaire en de zangeres te hebben gevolgd tijdens haar tournee door Europa. In 2012 had Rihanna een van de hoofdrollen in de door Berg geregisseerde sciencefictionfilm Battleship.

Begin december gingen volgens The Hollywood Reporter de rechten van een reeds opgenomen maar nog naamloze documentaire over zangeres Billie Eilish naar Apple+. De streamingdienst van Apple betaalde hiervoor naar verluid eveneens ongeveer 22 miljoen euro.