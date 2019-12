Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) kampt met dalende kijkcijfers, maar volgens Peter van der Vorst blijft de serie gewoon om 20.00 uur 's avonds te zien. "Daar ga je niet mee schuiven", zegt de programmadirecteur van RTL tegen NU.nl.

In oktober 2020 viert de langst lopende soapserie van Nederland haar dertigjarige jubileum. De kans dat GTST dan nog steeds om 20.00 uur 's avonds zal worden uitgezonden, is volgens Van der Vorst "100 procent".

"Het is al dertig jaar een hele belangrijke pijler. De serie scoort niet slecht, het is alleen minder gaan scoren. We moeten dat bijstellen. We zijn er nog steeds superblij mee. Het is gewoon zo'n sterk merk en voor heel veel mensen een instituut op dat tijdstip. 20.00 uur, blijft 20.00 uur."

'Dan moet je wat doen'

Maar Van der Vorst beseft wel degelijk dat de televisieavond op RTL 4 een sterke basis nodig heeft: "Natuurlijk is de kijktijd over het algemeen gedaald, daar hebben veel zenders en programma's last van. Maar ik heb het over marktaandelen en die zijn ook gedaald. Die marktaandelen zijn heel belangrijk voor ons. Vooral als het gaat om de inleiding tot de rest van onze avond. Als die zakken, dan moet je wat doen."

De zender heeft dan ook al actie ondernomen. Zo worden de verhaallijnen sinds kort door een grotere groep schrijvers onder supervisie van een dramaturg in elkaar gezet. Daarnaast is met de terugkeer van Cas Jansen en het vertrek van Britt Scholte en Floris Bosma de verjonging van de cast stopgezet.

"De cast was heel jong en alle personages leken een beetje op elkaar. Maar dat lag ook aan de aankleding, de kapsels en de luxe kleren. Dit gezin (van het personage van Cas Jansen, red.) ziet eruit zoals ik er thuis ook bij loop, dat ga je meer terugzien."

'Zo werken we niet'

De terugkeer van Jansen betekent overigens niet dat Van der Vorst een arsenaal aan acteurs achter de hand heeft om de boel gefaseerd op te krikken als dat nodig is.

"Zo werken we niet. Er komen in de loop van het seizoen wel nog andere acteurs bij. Daar zitten ook namen bij waarvan je denkt: wat leuk dat die ook meedoen. Maar het hangt af van de verhaallijnen, we zijn langzaam bezig met bouwen. Dat klinkt misschien als een cliché, maar het is wel zo. De cijfers zijn nu gestabiliseerd, dat is prettig. Die trekken zelfs weer een beetje aan. En vanaf hier willen we langzaam gaan stijgen."

Honderdduizenden kijkers via Videoland

Adformatie rekende afgelopen november uit dat iedere aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden door maximaal 90.000 kijkers wordt bekeken via Videoland. De streamingdienst van RTL stelt abonnees onder meer in de gelegenheid om een aflevering van tevoren te bekijken. Volgens Van der Vorst klopt het aantal niet helemaal.

"Dat zijn er zelfs wel meer. Dat zijn aantallen die we nooit bekendmaken, maar je moet aan een paar honderdduizend denken. Dat stijgt ook."