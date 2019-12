De vierde Matrix-film verschijnt op 21 mei 2021 in de Verenigde Staten. Een Nederlandse releasedatum van de sciencefictionfilm wordt later bekendgemaakt, meldt filmmaatschappij Warner Bros. donderdag aan NU.nl.

Eerder werd al bekend dat Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss, de hoofdrolspelers uit de originele Matrix-trilogie, ook gecast zijn voor het vierde deel. Daarnaast is er een rol weggelegd voor Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother). Yahya Abdul-Mateen II, bekend door Aquaman, is in gesprek om een jongere versie van rebellenleider Morpheus te spelen.

De regie is in handen van Lana Wachowski, die samen met haar zus Lilly de eerste drie delen bedacht en regisseerde.

De eerste Matrix-film verscheen twintig jaar geleden en werd een wereldwijd kassucces. De film won vier Oscars, waaronder een voor de baanbrekende visuele effecten. In 2003 kwamen The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions uit. De drie delen hebben samen ruim 1,6 miljard dollar (omgerekend ruim 1,4 miljard euro) opgeleverd.

De sciencefictionfilmreeks gaat over rebellen die tegen een allesbeheersend, zelfdenkend computersysteem vechten. "Veel filmideeën die we twintig jaar geleden al bespraken, blijken in de hedendaagse maatschappij nog relevanter te zijn geworden", zei Wachowski. "Ik ben heel blij dat ik opnieuw met de karakters van Neo en Trinity mag werken."