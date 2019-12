Donderdag verschijnt Mees Kees in de Wolken in de bioscoop. Wat vindt de Nederlandse pers van de vijfde film uit de populaire reeks jeugdfilms? Een overzicht van de verschenen recensies.

NRC - 3 sterren

"In deel vijf organiseert schoolhoofd Dreus een bal om het vijftigjarig bestaan van de school te vieren, kampt Kees met hoogtevrees terwijl zijn vriendin met hem op een ballonvaart wil en durven de bleue Tobias en Hasna elkaar niet voor het bal te vragen. Ook is er klein verdriet om een overleden vader en een scheiding."

"Mees Kees stipt zulke problemen - verlies, angst - vederlicht aan, naturel acteren is nooit vereist. Dit is geen sombere Zweedse kinderfilm, maar een aflevering in een prettige, gemakzuchtige serie die weet dat de kinderhand gauw gevuld is."

De Telegraaf - 3 sterren

"Kees (Leendert de Ridder) is de 'allerleukste meester van de school' en wie de film ziet, ontdekt al snel waarom. Hij moet zelf ook nog veel leren en zoekt samen met zijn leerlingen naar oplossingen. Hij voelt goed aan waar zij mee tobben en charmeert hen én ons, omdat hij grappig is en kwetsbaar."

"Net als zijn voorgangers is Mees Kees in de Wolken een warme en verzorgd ogende familiefilm, met herkenbaarheid als grootste troef. De kleine verhaaltjes zouden zich in elk dorp kunnen afspelen, op elke basisschool, in elke klas. Al moeten de leerlingen daar dan wel een 'mees' als Kees hebben. Dat zou je ze gunnen."

de Volkskrant - 3 sterren

"Mees Kees in de Wolken is opnieuw een lief, luchtig en overzichtelijk kinderdrama, met een prima titelrol van Leendert de Ridder, die in 2016 het stokje overnam van Willem Voogd. Toch lijkt de rek een beetje uit de formule. De film kent weinig vaart, wat vooral een probleem is bij de timing van de grappen. Kinderfilms hoeven echt niet van hoogtepunt naar hoogtepunt te sjezen, maar deze Mees Kees kan wel wat pit gebruiken."

AD - 3 sterren

"Met hun herkenbare basisschoolproblemen, vriendschappen en malligheden voelen alle personages ons inmiddels vertrouwd aan. In deze hechte klas zou je zélf willen zitten, met die lieve, stuntelige, maar wijze meester voorin. Soms helt het scenario naar de zoete kant, maar de serie heeft ontegenzeggelijk karakter."

"De filmserie speelt zich trouwens niet af in pittoreske dorpjes of in een hippe stad, maar in een doodgewone Nederlandse woonwijk. Binnen die herkenbare, soms saai ogende omgeving blijkt er verrassend veel ruimte voor originaliteit, speelsheid en fantasie."

