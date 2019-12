Johnny Kraaijkamp jr. is binnenkort te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). Dat werd donderdag bekendgemaakt tijdens een persdag van de langstlopende soapserie van Nederland.

Naast Kraaijkamp werd ook Tamara Brinkman gepresenteerd als nieuw castlid.

Brinkman speelt de vrouw van Cas Jansen, die eerder zijn terugkeer in de serie bekendmaakte. Zijn personage (Julian Verduyn) nam destijds samen met het personage van Katja Schuurman afscheid van het fictieve dorp Meerdijk, om samen een wereldreis op de motor te gaan maken.

Van de terugkeer van Schuurman, waar de laatste tijd op gezinspeeld werd, blijkt echter nog geen sprake te zijn.

'Betere verhaallijnen en meer buitenopnames'

De televisieserie kampt met tegenvallende kijkcijfers. De terugkeer van de oudgedienden en het recente vertrek van Britt Scholte (22) en Floris Bosma (25) zou een reactie kunnen zijn op de veelgehoorde kritiek dat de serie te veel jonge acteurs inzet.

Boudewijn Beusmans, de CEO van EndemolShine, laat weten dat de zender de laatste tijd veel geïnvesteerd heeft in kijkersonderzoeken. Daaruit blijkt volgens hem onder meer dat GTST-kijkers herkenbaarheid, maar ook verhalen over liefde, familie en vriendschap belangrijk vinden.

"Dat hebben we goed in onze oren geknoopt. Daarnaast hebben we meer studioruimte gecreëerd met meer opnamesets. We gaan ook meer buitenopnames doen, om een realistischer beeld van Meerdijk te creëren. Het wordt tastbaarder. Maar ook de lange verhaallijnen hebben we vernieuwd. We hanteren een nieuw schrijfsysteem met een writers room. We zetten meer mensen bij elkaar om de scènes goed uit te schrijven en te bedenken, en daardoor de kwaliteit ervan te verbeteren."

"Er is ook een dramaturg aangetrokken om het proces van een afstand te bekijken en de behoefte van de kijker te waarborgen. De personages zullen zich meer onderscheiden en de woningen die de kijkers zien, zullen rommeliger worden", aldus Beusmans.

'GTST is geen speedboot'

Beusmans laat verder weten dat de wijzigingen direct ingaan, maar dat de serie niet opeens helemaal van koers kan wijzigingen: "GTST is geen speedboot die je snel van links naar rechts stuurt."

"Het nieuwe gezin (inclusief hond, Jansen, Kraaijkamp en Brinkman, red.) is heel belangrijk voor ons. Dit moet de 40+-doelgroep aanspreken. We zijn hoopvol dat we de groep kijkers die zijn afgehaakt weer kunnen terugpakken."