Pierce Brosnan gaat de rol van koning spelen in de musicalfilm Cinderella. Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Ook Camila Cabello, Billy Porter, Idina Menzel en Nicholas Galitzine maken deel uit van de cast van de film waarbij het originele Assepoester-verhaal nieuw leven wordt ingeblazen.

James Corden is de bedenker van het project en neemt samen met Leo Pearlman de productie voor zijn rekening. Zij werken daarbij samen met Jonathan Kadin en Shannon McIntosh, die onlangs nog een Golden Globe-nominatie in de wacht sleepten voor de film Once Upon a Time... in Hollywood.

De 66-jarige Brosnan is onder meer bekend van de vier James Bond-films waarin hij speelde en maakte eerder al zijn opwachting in het musicalgenre in de Mamma Mia!-films. De Ierse acteur heeft ook een rol bemachtigd in de Netflix-comedy Eurovision van Will Ferrell en de horrorfilm False Positive.