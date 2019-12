Netflix gaat een serie maken over de muziekdienst Spotify. Dat maakt de dienst woensdag bekend.

De serie over de Zweedse muziekdienst, die in 2006 als start-up begon, is gebaseerd op het boek Spotify Untold dat in mei van dit jaar uitkwam en waarin de Zweedse journalisten Sven Carlsson en Jonas Leijonhufvud de oprichting van de start-up in kaart brachten.

De serie draait om de jonge Zweedse tech-ondernemer Daniel Ek en zijn partner Martin Lorentzon, die een revolutie teweegbrachten binnen een hele industrie door gratis en legaal, gestreamde muziek over de hele wereld aan te bieden. "Het is een verhaal over dromen, toewijding, overtuiging en doorzettingsvermogen", aldus Tesha Crawford, directeur International Originals Northern Europe bij Netflix.

'Sprookje dat voortleeft in de moderne geschiedenis'

Regisseur Per-Olav Sørensen zegt heel opgewonden te zijn om het verhaal van Spotify tot leven te brengen. Volgens hem is het een sprookje dat voortleeft in de moderne geschiedenis. "Het verhaal van Spotify is nog niet afgelopen, het draait zelfs op hoge snelheid en zal hoogstwaarschijnlijk veranderen terwijl we aan het project werken", aldus de regisseur.

De Zweedse-Engelse serie wordt ontwikkeld en geproduceerd door Yellow Bird UK, dat ook de misdaadserie Wallander produceerde.

Spotify is een aanbieder van muziek als stream die gebruikers door middel van algoritmes nieuwe muziek aanbiedt. Gebruikers kunnen uit een database van miljoenen nummers bepalen welke muziek ze willen beluisteren. De dienst wordt gezien als alternatief voor Apple iTunes.

Het is nog niet bekend wanneer de serie, die nog geen titel heeft, op Netflix te zien zal zijn.