Harvey Weinstein heeft een schikking van een bedrag van 25 miljoen dollar (zo'n 22,5 miljoen euro) getroffen met een groot aantal slachtoffers dat hem aanklaagde. The New York Times meldt dat het bedrag zal worden betaald door verzekeringsmaatschappijen, omdat het bedrijf van de filmproducent failliet is.

Volgens betrokken advocaten is er een overeenstemming bereikt tussen Weinstein, het bestuur van The Weinstein Company en meer dan dertig actrices en voormalig werknemers die de producent beschuldigen van seksuele intimidatie en verkrachting. Het gaat om het merendeel van de civiele zaken die tegen Weinstein zijn aangespannen. Volgens het akkoord hoeft Weinstein geen schuld te bekennen of zelf het bedrag neer te tellen.

Omdat The Weinstein Company in een faillissement zit, moeten de aanklagers hun geld krijgen via schuldeisers. De vrouwen worden geacht het bedrag te delen. De rechtbank moet nog toestemming geven voor de schikking.

Vermeende slachtoffers zien geen betere uitkomst meer

Actrice Katherine Kendall, een van de vermeende slachtoffers, zegt dat ze niet blij is met de voorwaarden van de schikking, maar geen andere manier ziet om een betere uitkomst voor zichzelf te krijgen. "Ik weet niet hoe ik hem kan pakken", aldus Kendall. Advocate Genie Harrison spreekt van de best mogelijke uitkomst voor haar cliënte Sandeep Rehal. Zij stelt dat wachten op betere voorwaarden ervoor had kunnen zorgen dat de vermeende slachtoffers met legen handen zouden komen te staan.

Niet alle betrokken aanklagers zijn van plan in te stemmen met de schikking. Weinstein wordt in januari nog steeds in de rechtbank verwacht, omdat twee vrouwen hem hebben aangeklaagd voor verkrachting en gedwongen orale seks. In het geval van een veroordeling loopt hij het risico een levenslange gevangenisstraf te krijgen.

In oktober 2017 publiceerde The New York Times een groot artikel over seksuele intimidatie over een periode van dertig jaar door Weinstein. Inmiddels hebben meer dan zeventig vrouwen de producent beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.