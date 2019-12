Carice van Houten zegt niet direct 'nee' tegen een rol in de prequel van Game of Thrones die wordt gemaakt. De actrice zegt tegen Entertainment Weekly dat ze alleen in de nieuwe serie wil spelen als ze een andere kant van haar personage Melisandre kan laten zien.

De serie House of the Dragon speelt zich driehonderd jaar eerder af dan de tijdlijn van Game of Thrones en Melisandre is één van de weinige personages die in beide series voor kan komen, omdat ze al honderden jaren oud is.

Op de vraag of Van Houten nog eens in de rol van Melisandre wil kruipen antwoordt ze dat er een interessante verhaallijn tegenover moet staan. "Ik zou geïnteresseerd zijn als ik een hele andere kant van Melisandre kan laten zien. Het moet een perspectief zijn dat er nog niet is geweest", legt ze uit.

Van Houten zegt dat ze het gevoel heeft de rol 'op een natuurlijke manier' te hebben afgesloten, als er geen nieuw perspectief wordt gekozen. Van Houten, die de rol zeven seizoenen lang vertolkte, zei in september nog tegen The Hollywood Reporter enkel open te staan voor een cameo of gastrol in de Game of Thrones-prequel.

De laatste aflevering van Game of Thrones was eerder dit jaar te zien, toen de serie na acht seizoenen tot een einde kwam. Van Houten werd genomineerd voor een Emmy als beste actrice met haar rol in de serie.