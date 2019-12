De films Once Upon a Time In... Hollywood (Quentin Tarantino) en The Irishman (Martin Scorsese) hebben de meeste nominaties te pakken bij de SAG Awards (Screen Actors Guild), de prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Amerikaanse vakbond voor acteurs. Ook de series Fleabag en The Marvelous Mrs. Maisel zijn voor meerdere prijzen in de race.

Leonardo DiCaprio, die een hoofdrol heeft in de Quentin Tarantino-film, is genomineerd voor beste hoofdrol en zijn tegenspeler Brad Pitt maakt kans op die van beste bijrol. In de categorie beste mannelijke bijrol maken zowel Al Pacino als Joe Pesci kans op een award.

Ook meerdere acteurs uit de film Bombshell, met Charlize Theron en Nicole Kidman in de hoofdrollen, maken kans op een SAG Award. Nominaties zijn er onder meer voor Theron (beste vrouwelijke hoofdrol) en Margot Robbie (beste vrouwelijke bijrol).

De mannelijke en vrouwelijke hoofdrolspelers uit de komedieseries The Marvelous Mrs. Maisel en Fleabag mogen ook op nominaties rekenen. In de categorie drama vallen mogelijk acteurs uit The Crown en The Morning Show in de prijzen.

De SAG Awards, die jaarlijks worden uitgereikt door de Amerikaanse vakbond voor acteurs, worden gezien als belangrijke graadmeter voor de Oscars. Die nominaties worden pas in januari bekendgemaakt. De SAG-prijzen worden uitgereikt op 19 januari.