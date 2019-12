De Schotse acteur Jack Burns, die onder meer speelde in Outlander en ook te boek stond als een groot ballettalent, is op 1 december op veertienjarige leeftijd overleden. Hij werd dood aangetroffen in zijn ouderlijk huis, maakte zijn school deze week bekend via Facebook. Burns wordt donderdagochtend begraven.

Over de oorzaak van zijn overlijden is nog niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat er geen aanwijzingen voor een misdrijf zijn.

Burns was een van de succesvolste kindsterren van Schotland. Hij werd door kenners gezien als een uitzonderlijk balletdanser die kon uitgroeien tot 'de volgende Billy Elliot'. Als acteur speelde hij onder meer rollen in BBC-producties, de serie Outlander en de miniserie Plain Sight.

In een verklaring liet The Elite Academy of Dance in Greenock weten dat Burns een inspiratie was voor iedereen op de dansschool: "Hij veroverde de harten van iedereen die het genoegen had om sinds 2012 met hem te werken en dansen.”