Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Videoland. Met deze week onder andere The Good Doctor seizoen 3 en de films 22 Jump Street, Lion en Everything Everything.

Series

Meghan and the Markles: A Family At War

De relatie tussen Meghan Markle en haar ouders ligt helemaal overhoop. Haar moeder was het enige familielid dat niet aanwezig was op de bruiloft met Harry, maar waarom eigenlijk? En waarom negeert ze alle verzoeningspogingen van haar vader?

The Good Doctor seizoen 3

The Good Doctor is een hit en dat betekent natuurlijk dat er nieuwe seizoenen bijkomen. De nieuwste kun je nu ook zien op Videoland! Shaun is autistisch en daardoor loopt hij vaak tegen problemen aan binnen zijn werk. Desondanks is hij een van de beste chirurgen van het ziekenhuis en maakt hij keer op keer mensen weer beter. In dit seizoen gaat hij op date, maar dat gaat hem niet zo makkelijk af.

Cordon seizoen 1 & 2

Niks mis met een beetje Vlaams op je televisie. Deze serie speelt zich af in Antwerpen, waar een virale besmetting uitbreekt. De hele stad wordt afgesloten van de buitenwereld om grote rampen te voorkomen. Maar ja, daar zit je dan: opgesloten in Antwerpen.

Films

22 Jump Street

Eerst beleefden ze het hele middelbareschoolleven opnieuw, maar nu is het tijd voor een volgende stap in hun levens: Jenko en Schmidt gaan undercover op een plaatselijk college. Bij het herleven van hun studententijd vinden ze de liefde, maar ze moeten ook beproevingen doorstaan. Worden ze nu eindelijk volwassen? Channing Tatum heeft een hoofdrol in deze film.

Everything, Everything

De achttienjarige Maddy leidt allesbehalve een normaal tienerleven. Ze lijdt namelijk aan het 'boy in the bubble'-syndroom, waardoor ze het huis niet uit mag. Haar wereld bestaat uit haar moeder, haar verpleegkundige en haar boeken. Totdat er een leuke jongen naast Maddy komt wonen, die alles voor haar gaat veranderen.

Lion

Een vijfjarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, duizenden kilometers van huis. Tot zijn grote geluk wordt hij geadopteerd door een Australisch stel. Maar 25 jaar later gaat hij toch op onderzoek uit: wat is er vroeger allemaal gebeurd? En kan hij zijn verloren familie weer terugvinden?